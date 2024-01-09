Дин Лижэнь — о самочувствии после долгого перерыва: я в порядке, намного лучше, чем раньше

17-й чемпион мира по шахматам китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о своём самочувствии в преддверии возвращения к выступлениям после продолжительного отсутствия.

«Я в порядке. Намного лучше, чем раньше.

Я потратил много времени на восстановление. Оно было психологическим, а не физическим. Сейчас я могу сказать, что мне гораздо лучше, чем, возможно, два или три месяца назад. Я чувствовал давление отовсюду. Но это лишь одна сторона. Всё гораздо сложнее, но я не хочу вдаваться в подробности», – приводит слова Лижэня портал Chess.com.

Напомним, китайский гроссмейстер вошёл в список участников турнира Tata Steel Chess 2024, который пройдёт в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) с 12 по 28 января. До соревнований в Нидерландах он последний раз играл в мае 2023 года на Superbet Chess Classic Romania. Сам шахматист объяснял долгое отсутствие на турнирах проблемами со здоровьем, однако никаких подробностей не раскрывал.