Экс-россиянка Варфоломеев — о целях на Олимпиаду: не особо задумываюсь о медалях

Шестикратная чемпионка мира, чемпионка Европы по художественной гимнастике 17-летняя Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию, поделилась ожиданиями от выступления на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Это первые для меня Олимпийские игры, поэтому просто побывать там — это уже нечто особенное для меня. Это сбывшаяся мечта, поэтому я не особо задумываюсь о медалях. В 2024 году я просто хочу показать себя с лучшей стороны и, прежде всего, сохранить мотивацию и здоровье», — приводит слова Варфоломеев SWR.

Напомним, на прошедшем в августе 2023 года чемпионате мира по художественной гимнастике в Валенсии (Испания) на тот момент 16-летняя Варфоломеев выиграла пять золотых и одну серебряную медаль.