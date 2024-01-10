Непомнящий и Дубов повторили скандальную партию, за которую их лишили очков на ЧМ по блицу

Российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Ян Непомнящий повторили «танец лошадей» на Титульном кубке — 2024.

Напомним, ранее российских шахматистов лишили баллов за партию в 11-м туре чемпионата мира по рапиду и блицу, который проходил в конце декабря прошлого года в Самарканде (Узбекистан). Тогда гроссмейстеры выполнили несколько ходов конями, а затем поставили фигуры в исходное положение и попросили зафиксировать ничью. Результат партии был аннулирован, а апелляция, поданная шахматистами, была отклонена.

В титульном вторнике, который состоялся вчера, 9 января, Непомнящий и Дубов повторили партию, проведённую в Самарканде. На этот раз результат партии не был аннулирован. Шахматисты получили по 0,5 очка.