Смагин — о «танце лошадей»: Непомнящему и Дубову пора перестать заниматься ерундой

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал поединок Яна Непомнящего и Даниила Дубова на онлайн-турнире Титульный кубок — 2024. Шахматисты повторили скандальный «танец лошадей» — партию, из-за которой россиян лишили очков на чемпионате мира по быстрым шахматам, прошедшем в Самарканде (Узбекистан).

«Мне кажется, ребятам пора перестать заниматься ерундой и более серьёзно относиться к шахматам, в настолько большом спорте делать такие вещи — это глупость. Яну нужно сосредоточиться на своей главной цели, стать чемпионом мира и не тратить силы впустую. Я считаю, что пора перестать в онлайн-турнирах разыгрывать денежные призы, а в живых соревнованиях нужно установить более чёткие профессиональные правила.

Не думаю, что chess.com будет как-то разбирать эту партию и что-то делать с Даней и Яном, потому что им по большому счету всё равно, лишь бы ведущие гроссмейстеры мира играли в их турнирах», — цитирует Смагина ТАСС.