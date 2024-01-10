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Самый сильный подросток России погиб в ДТП в Башкирии

Самый сильный подросток России погиб в ДТП в Башкирии
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Абсолютный чемпион мира Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев, признанный в 2019-м самым сильным подростком в России, разбился за рулём автомобиля. Об этом сообщают РИА Новости.

16-летний подросток за рулём автомобиля ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Авария произошла на 1356-м километре автодороги М5 «Урал».

По предварительным данным, подросток не справился с управлением и врезался в машину. На пассажирском сиденье находился 14-летний ребенок. Обоих госпитализировали с травмами. Батяев скончался в больнице от полученных травм. Врачи боролись за жизнь спортсмена шесть часов.

По некоторым данным, автомобиль Батяев купил за день до случившейся аварии. Гибель мальчика подтвердил его отец.

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