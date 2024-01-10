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Всемирная Федерация кёрлинга продлила отстранение россиян от международных соревнований

Всемирная Федерация кёрлинга продлила отстранение россиян от международных соревнований
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Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян от международных стартов до конца сезона-2023/2024. WCF заявила, что участие этих спортсменов может нанести ущерб соревнованиям.

«Правление WCF может отстранить команду или ассоциацию-члена от участия в любом мероприятии WCF, если, по мнению Правления, их присутствие на мероприятии нанесёт ущерб мероприятию или поставит под угрозу безопасность участников или порядок проведения мероприятия», — сообщает руководство в статье на сайте Международной федерации кёрлинга.

Отметим, что организация настроена категорически и уже продлевала запрет на допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в декабре 2022 года. Также WCF оставляет за собой право пересмотреть принятое решение, если потребуется.

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