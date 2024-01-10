«Зеленый свет обоим». Главный тренер Норвегии — о состоянии здоровья гандболистов

Главный тренер национальной команды Норвегии Йонас Вилле на вечерней пресс-конференции в Германии дал своё заключение по поводу состояния здоровья норвежских гандболистов Магнуса Абельвика Рёда и Гёрана Сёгарда Йоханнессена перед чемпионатом Европы – 2024.

«Теперь зелёный свет обоим. С нашей стороны не о чем беспокоиться», — приводит слова Вилле NRK.

На данный момент главными сильными соперниками являются сборные Дании и Франции, однако специалист заявляет, что их команда тоже может побороться за титул, тем более что любая команда может как показать хорошую игру, так и не проявить себя вовсе.

Напомним, бывший норвежский гандболист Вилле вступил на пост главного тренера сборной Норвегии в июне 2022 года.