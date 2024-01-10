Чемпионат Европы по гандболу — 2024: состав групп, расписание турнира

Сегодня, 10 января, стартовал мужской чемпионат Европы – 2024 по гандболу, который пройдёт в шести городах Германии. Соревнования продлятся до 28 января.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами групп на предварительный раунд и расписанием соревнований. Согласно регламенту, в групповой этап ЧЕ пройдут по две лучшие команды из каждой группы.

Группа А (Дюссельдорф и Берлин):

Северная Македония;

Германия;

Швейцария;

Франция.

Группа В (Мангейм):

Испания;

Австрия;

Румыния;

Хорватия.

Группа С (Мюнхен):

Венгрия;

Исландия;

Черногория;

Сербия.

Группа D (Берлин):

Норвегия;

Польша;

Словения;

Фарерские острова.

Группа E (Мангейм):

Швеция;

Нидерланды;

Босния и Герцеговина;

Грузия.

Группа F (Мюнхен):

Дания;

Чехия;

Португалия;

Греция.

Гандбол. Чемпионат Европы — 2024. Мужчины. Расписание предварительного раунда

10 января

Франция – Северная Македония;

Германия – Швейцария.

11 января

Словения – Фарерские острова;

Нидерланды – Грузия;

Португалия – Греция;

Норвегия – Польша;

Швеция – Босния и Герцеговина;

Дания – Чехия.

12 января

Австрия – Румыния;

Исландия – Сербия;

Испания – Хорватия;

Венгрия – Черногория.

13 января

Польша – Словения;

Босния и Герцеговина – Нидерланды;

Чехия – Португалия;

Фарерские острова – Норвегия;

Грузия – Швеция;

Греция – Дания.

14 января

Швейцария – Франция;

Черногория – Исландия;

Северная Македония – Германия;

Хорватия – Австрия;

Сербия – Венгрия.

15 января

Польша – Фарерские острова;

Босния и Герцеговина – Грузия;

Чехия – Греция;

Норвегия – Словения;

Швеция – Нидерланды;

Дания – Португалия.

16 января

Северная Македония – Швейцария;

Хорватия – Румыния;

Сербия – Черногория;

Франция – Германия;

Испания – Австрия;

Исландия – Венгрия.

В групповом раунде 12 команд сыграют в двух группах по шесть команд в каждой. Две лучшие сборные из каждой группы пройдут в полуфиналы. Они состоятся 26 января. Финал и матч за третье место – 28 января.