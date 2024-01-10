Чемпионат Европы по гандболу — 2024: состав групп, расписание турнира

Сегодня, 10 января, стартовал мужской чемпионат Европы – 2024 по гандболу, который пройдёт в шести городах Германии. Соревнования продлятся до 28 января.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами групп на предварительный раунд и расписанием соревнований. Согласно регламенту, в групповой этап ЧЕ пройдут по две лучшие команды из каждой группы.
Группа А (Дюссельдорф и Берлин):
Северная Македония;
Германия;
Швейцария;
Франция.
Группа В (Мангейм):
Испания;
Австрия;
Румыния;
Хорватия.
Группа С (Мюнхен):
Венгрия;
Исландия;
Черногория;
Сербия.
Группа D (Берлин):
Норвегия;
Польша;
Словения;
Фарерские острова.
Группа E (Мангейм):
Швеция;
Нидерланды;
Босния и Герцеговина;
Грузия.
Группа F (Мюнхен):
Дания;
Чехия;
Португалия;
Греция.
Гандбол. Чемпионат Европы — 2024. Мужчины. Расписание предварительного раунда
10 января
Франция – Северная Македония;
Германия – Швейцария.
11 января
Словения – Фарерские острова;
Нидерланды – Грузия;
Португалия – Греция;
Норвегия – Польша;
Швеция – Босния и Герцеговина;
Дания – Чехия.
12 января
Австрия – Румыния;
Исландия – Сербия;
Испания – Хорватия;
Венгрия – Черногория.
13 января
Польша – Словения;
Босния и Герцеговина – Нидерланды;
Чехия – Португалия;
Фарерские острова – Норвегия;
Грузия – Швеция;
Греция – Дания.
14 января
Швейцария – Франция;
Черногория – Исландия;
Северная Македония – Германия;
Хорватия – Австрия;
Сербия – Венгрия.
15 января
Польша – Фарерские острова;
Босния и Герцеговина – Грузия;
Чехия – Греция;
Норвегия – Словения;
Швеция – Нидерланды;
Дания – Португалия.
16 января
Северная Македония – Швейцария;
Хорватия – Румыния;
Сербия – Черногория;
Франция – Германия;
Испания – Австрия;
Исландия – Венгрия.
В групповом раунде 12 команд сыграют в двух группах по шесть команд в каждой. Две лучшие сборные из каждой группы пройдут в полуфиналы. Они состоятся 26 января. Финал и матч за третье место – 28 января.