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Олимпийский чемпион Елистратов заявил, что Россию не ждут на международной арене

Олимпийский чемпион Елистратов заявил, что Россию не ждут на международной арене
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Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский спортсмен Семён Елистратов заявил, что российских шорт-трекистов не ждут на международной арене. Он считает, что зарубежные спортсмены не упоминают россиян в СМИ и не желают их возвращения.

«Многим хочется услышать, что уровень упал. Я скажу именно про шорт-трек: нас не ждут на международной арене. Я не слышал ни от одного спортсмена в нашем виде спорта такого: «Не хватает российских атлетов, без россиян была бы выше конкуренция». Вы сами слышали, чтобы иностранные спортсмены говорили, что им не хватает российских атлетов? Я вот в своём виде спорта не слышал», — приводит слова Елистратова Metaratings.

Отметим, ранее Елистратов отказался тренироваться со сборной Китая по шорт-треку. Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

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