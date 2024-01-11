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Олимпийский чемпион Садулаев примет участие в «Кубке Ивана Ярыгина»

Олимпийский чемпион Садулаев примет участие в «Кубке Ивана Ярыгина»
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев примет участие в «Кубке Ивана Ярыгина» после затяжной паузы в карьере, связанной с травмой шеи.

Абдулрашид Садулаев полностью восстановился от старой травмы и готов снова приступить к участию в соревнованиях. Об этом сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов. «Кубок Ивана Ярыгина» состоится с 25 по 28 января в Красноярске.

Напомним, Садулаев, как и Иван Ярыгин, является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020), пятикратным чемпионом мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021), серебряным призёром чемпионата мира (2017), четырёхкратным чемпионом Европы (2014, 2018, 2019, 2020), пятикратным чемпионом России (2014, 2015, 2017, 2018, 2020).

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