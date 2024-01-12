Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу 11 января, турнирная таблица

Вчера, 11 января, шестью матчами группового этапа продолжился мужской чемпионат Европы – 2024 по гандболу, который проходит в шести городах Германии. Соревнования продлятся до 28 января.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Гандбол. Чемпионат Европы — 2024. Мужчины. Результаты матчей 11 января

Группа D

Норвегия — Польша — 32:21 (15:10)

Словения — Фарерские острова — 32:29 (13:13)

Турнирное положение (после 1-го тура). 1. Норвегия — 2 очка. 2. Словения — 2. 3. Фарерские острова — 0. 4. Польша — 0.

Группа Е

Швеция — Босния и Герцеговина — 29:20 (14:7)

Нидерланды — Грузия — 34:29 (19:12)

Турнирное положение. 1. Швеция — 2 очка. 2. Нидерланды — 2. 3. Грузия — 0. 4. Босния и Герцеговина — 0.

Группа F

Дания — Чехия — 23:14 (9:9)

Португалия — Греция — 31:24 (18:14)

Турнирное положение. 1. Дания — 2 очка. 2. Португалия — 2. 3. Греция — 0. 4. Чехия — 0.

В групповом раунде 12 команд сыграют в двух группах по шесть команд в каждой. Две лучшие сборные из каждой группы пройдут в полуфиналы. Они состоятся 26 января. Финал и матч за третье место – 28 января.