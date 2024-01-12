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Мать шпажиста Биды заявила, что не знает о планах сына выступить за США на Олимпиаде

Мать шпажиста Биды заявила, что не знает о планах сына выступить за США на Олимпиаде
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Мать Сергея Биды Елена Гришина заявила, что не общалась с сыном о его потенциальном выступлении за сборную США по фехтованию на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает ТАСС.

«Я с ним не общалась. Никакой информации у меня нет», — приводит слова Гришиной ТАСС.

Ранее стало известно, что Сергей Бида и его супруга Виолетта, а также бывший саблист российской сборной Константин Лоханов хотят получить гражданство США, чтобы выступить за американскую сборную на летних Олимпийских играх в Париже.

В декабре МВД РФ возбудило уголовное дело и объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида, так как они оставили службу в Росгвардии.

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