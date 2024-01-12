«Испугавшиеся любители жёлтых самокатов и фраппе». Поздняков — об отъезде шпажистов

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об отъезде троих фехтовальщиков в США. Ранее стало известно, что российский шпажист Сергей Бида, а также российский саблист Константин Лоханов намерены получить гражданство США, чтобы выступить за сборную на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Испугавшиеся любители жёлтых самокатов и фраппе… Ну уехали и уехали. Сегодня из СМИ мы узнали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы они не поперхнулись. Для нас как для Российской Федерации такие потери никто не заметит. ОКР несправедливо отстранён и до вынесения вердикта САS ограничен в своих действиях и не может как-то на это реагировать», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию ОКР на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства организации 26 января. ОКР просит отменить решение МОК и восстановить его полноправное членство в организации.

Напомним, в декабре МВД РФ возбудило уголовное дело и объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида, так как они оставили службу в Росгвардии.