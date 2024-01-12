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Шорт-трекист Елистратов: четвёртое место в эстафете — самый обидный момент на Играх

Шорт-трекист Елистратов: четвёртое место в эстафете — самый обидный момент на Играх
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Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов назвал самый обидный момент, который он переживал на Олимпийских играх.

«Из всех моих выступлений на Играх четвёртое место в эстафете на ОИ-2022 — самый обидный момент. Я заканчивал эстафету, ребята доверили, чтобы я бежал последним. Из-за этого я ещё сильнее расстроился, мы проиграли полконька. Но если брать в целом всю карьеру, то у меня нет обидного момента, который не даёт мне жить. Хватило и взлётов, и падений», — приводит слова Елистратова Metaratings.

Напомним, Елистратов участвовал в четырёх Олимпиадах (2010, 2014, 2018, 2022). На Играх в Сочи в 2010 году спортсмен стал победителем эстафеты в составе сборной России, а на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году и в Пекине в 2022-м Елистратов завоевал бронзовые медали на дистанции 1500 м.

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