«Это дичь». Елистратов — об отказе от общения с журналистами после победы на ЧМ

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов высказался об общении спортсменов с журналистами, а также вспомнил эпизод, произошедший с ним на чемпионате мира — 2015 в Москве. Тогда после победы на дистанции 1500 м Елистратов отказался общаться с представителями СМИ в микст-зоне.

«Медийность не должна пересекаться с твоим тренировочным графиком, а должна дополнять тебя и развивать. Я могу привести абсурдный пример с чемпионата мира в Москве. Я пробегаю дистанцию 1500 метров, выигрываю, иду по микст-зоне и прохожу мимо всех федеральных каналов и СМИ. Объяснил тем, что завтра ещё старты, надо готовиться.

Мне тогда никто не объяснил, что достаточно дать короткий комментарий, ведь это поможет популяризации шорт-трека. Откровенно говоря, это дичь, что я тогда прошёл мимо — но мне никто не подсказал. С другой стороны, мне смешно, когда спортсмен высказывается о том, в чём не разбирается», — приводит слова Елистратова Metaratings.

Елистратов — участник четырёх Олимпиад (2010, 2014, 2018, 2022). На счету российского спортсмена золотая медаль в эстафете на Играх в Сочи-2014 и две бронзы, завоёванные на дистанции 1500 м на Олимпиадах 2018 и 2022 года.