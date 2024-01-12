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Мама шпажиста Биды: подобная ситуация для американцев — лакомый кусок

Мама шпажиста Биды: подобная ситуация для американцев — лакомый кусок
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Мама российского шпажиста Сергея Биды, уволившегося из Росгвардии и уехавшего в США, двукратный призёр чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина рассказала, как в США отреагировали на стремление её сына выступить на Олимпийских играх за американскую сборную.

«Американцы мгновенно среагировали — подобная ситуация для них лакомый кусок, как ни крути. Идёт большая политическая игра, в которой наши ребята всего лишь пешки.

Национальный олимпийский и Паралимпийский комитеты США уже направили специальную бумагу в конгресс для того, чтобы запустить процедуру ускоренного получения гражданства. Для нас это абсолютно неожиданно. Американская сторона прекрасно понимает, насколько заманчива для любого спортсмена перспектива поехать на Олимпийские игры, побороться там за медаль, вот и старается сейчас разыграть эту карту максимально эффективно вне зависимости от того, что из этого получится», — приводит слова Гришиной «RT на русском».

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