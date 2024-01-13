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Алина Горносько и другие белорусские гимнасты получили нейтральный статус от FIG

Алина Горносько и другие белорусские гимнасты получили нейтральный статус от FIG
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Международная федерация гимнастики (FIG) внесла в список спортсменов, получивших нейтральный статус, сразу 30 представителей Беларуси (гимнастов и их тренеров, судей и врачей). В частности, статус нейтрального спортсмена получила бронзовый призёр Олимпиады-2020, чемпионка мира 2020 года в упражнении с лентой Алина Горносько.

Из титулованных белорусских спортсменов, также вошедших в список, стоит отметить бронзового призёра чемпионатов мира по художественной гимнастике Анастасию Салос, двукратного призёра юниорского чемпионата Европы 2020 года по художественной гимнастике Елизавету Зорькину и олимпийского чемпиона по прыжкам на батуте Ивана Литвиновича.

Российских спортсменов в опубликованном списке нет. Важно отметить, что данный список может меняться: заветный статус могут предоставить большему количеству людей и, наоборот, могут кого-то его лишить, если найдут основания.

Полный список представителей Беларуси, получивших нейтральный статус, доступен здесь.

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