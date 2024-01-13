НФЛ, плей-офф, расписание матчей первого раунда

В воскресенье, 14 января, начинается первый раунд плей-офф Национальной футбольной лиги (НФЛ). В нём 12 команд определят шестерых участников 1/4 финала, ещё две команды попали туда автоматически. Это победитель Американской футбольной конференции «Балтимор Рэйвенс» и победитель Национальной футбольной конференции «Сан-Франциско Форти Найнерс».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого раунда плей-офф.

НФЛ. Плей-офф, первый раунд:

14 января

0:30 мск «Хьюстон Тексанс» — «Кливленд Браунс».

4:10 мск «Канзас-Сити Чифс» — «Майами Долфинс».

21:00 мск «Баффало Биллс» — «Питтсбург Стилерз».

15 января

0:30 мск «Даллас Ковбойз» — «Грин-Бэй Пэкерс».

4:15 мск «Детройт Лайонс» — «Лос-Анджелес Рэмс»

16 января

4:15 мск «Тампа-Бэй Бакканирс» — «Филадельфия Иглз»