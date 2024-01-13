О`Салливан: получаю удовольствие от того, что играю отвратительно, но всё равно побеждаю

Английский снукерист Ронни О`Салливан, семикратный чемпион мира, после выхода в финал турнира Masters высказался о своём возрасте и отношении к своей игре.

«Я получаю удовольствие от того, что играю абсолютно отвратительно, но всё равно умудряюсь побеждать. Как это получается? На двух турнирах, на которых я выигрывал, я играл не очень хорошо. На трёх, где я проиграл, я играл хорошо. Иногда это не имеет закономерности.

Думаю, если бы я постоянно проигрывал, играя хорошо, я бы уже завершил карьеру. Но я играю плохо и побеждаю. Поэтому я задумываюсь, что было бы, если бы я играл отлично. Просто пытаюсь выжать из этого лимона столько сока, сколько смогу.

Не чувствую себя таким уж старым. Я знаю, сколько мне лет, но за столом и мысленно чувствую себя молодым. Намного моложе, чем все молодые игроки. Они выглядят старыми, их мозг работает медленно. Им нужно собраться: я слепну, у меня кривая рука и больные колени, а они всё ещё не могут меня победить», — приводит слова спортсмена Eurosport.