Определились финалисты турнира The Masters

Сегодня, 14 января, состоялся второй полуфинальный матч турнира The Masters, в котором сошлись англичане Али Картер (10-я строчка рейтинга) и Марк Аллен (3). Победу одержал Картер со счётом 6:3. Таким образом, определись оба участника финала соревнований.

Снукер. Финал турнира The Masters

Али Картер — Ронни О`Салливан.

На своём пути Картер смог обыграть Марка Уильямса (6:4), Джада Трампа (6:5) и Марка Аллена (6:3). О`Салливан, в свою очередь, прошёл Дина Цзюньхуэя (6:3), Барри Хокинса (6:3) и Шона Мёрфи (6:2).

Финал соревнований начнётся сегодня, в 16:00 мск.

Действующим победителем турнира является Джад Трамп, обыгравший в прошлогоднем финале Марка Уильямса со счётом 10:8. О`Салливан становился победителем турнира шесть раз, а Картеру удавалось лишь раз выйти в финал в 2020 году.