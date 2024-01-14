Ян Непомнящий сыграл вничью с Цзюй Вэньцзюнь во 2-м туре Tata Steel Chess

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с 17-й чемпионкой мира среди женщин, китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, во 2-м туре шахматного турнира Tata Steel Chess — 2024, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Спортсмены остановили партию на 80-м ходу, когда у каждого на доске оставались только фигуры короля и ладьи.

После двух туров из 14 на счету Яна Непомнящего 1,5 очка, благодаря победе в 1-м туре спортсмен остаётся одним из лидеров соревнований. В понедельник, 15 января, спортсмену предстоит встретиться с индийским гроссмейстером Видитом Сантошем Гуджрати.

Напомним, финальный день Tata Steel Chess пройдёт в воскресенье, 28 января. В соревнованиях участвуют также действующий чемпион мира из Китая Дин Лижэнь и выступающий за Францию призёр чемпионатов мира по рапиду и блицу Алиреза Фируджа.