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Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу 14 января, турнирная таблица

Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу 14 января, турнирная таблица
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Вчера, 14 января, шестью матчами группового этапа продолжился мужской чемпионат Европы – 2024 по гандболу, который проходит в шести городах Германии. Соревнования продлятся до 28 января.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Гандбол. Чемпионат Европы — 2024. Мужчины. Результаты матчей 14 января. Турнирное положение

Группа «А»

Швейцария — Франция — 26:26 (14:14)

Северная Македония — Германия — 25:34 (13:18)

Турнирное положение (после двух туров). 1.Германия — 4 очка. 2.Франция — 3. 3.Швейцария — 1. 4.Северная Македония — 0.

Группа «В»

Румыния — Испания — 24:36 (12:17)

Хорватия — Австрия — 28:28 (14:12)

Турнирное положение (после двух туров). 1.Хорватия — 3 очка. 2.Австрия — 3. 3.Испания — 2. 4.Румыния — 0.

Группа «С»

Черногория — Исландия — 30:31 (15:17)

Сербия — Венгрия — 27:28 (13:14)

Турнирное положение (после двух туров). 1.Венгрия — 4 очка. 2.Исландия — 3. 2.Сербия — 1. 4.Черногория — 0.

В групповом раунде 12 команд сыграют в двух группах по шесть команд в каждой. Две лучшие сборные из каждой группы пройдут в полуфиналы. Они состоятся 26 января. Финал и матч за третье место – 28 января.

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