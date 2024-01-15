Английский профессиональный снукерист, семикратный чемпион мира Ронни О`Салливан стал победителем турнира Masters-2024, проходящего в Лондоне (Великобритания). В решающем матче турнира он обыграл представителя соотечественника, 10-й номер мирового рейтинга Али Картера.

Матч завершился победой О`Салливана со счётом 10:7.

Напомним, в полуфинале турнира О`Салливан обыграл шестого снукериста мира, англичанина Шона Мёрфи. Картер, в свою очередь, оказался сильнее Марка Аллена.

Общий призовой фонд турнира составляет £ 725 тыс. (€ 844 тыс.). Ронни О`Салливан в качестве победителя получит £ 250 тыс. (€ 291 тыс.).

В 2023 году победителем турнира был Джадд Трамп. В 2024 году он добрался до четвертьфинала, где уступил Картеру.