Ронни О'Салливан эмоционально прокомментировал завоевание титула Masters-2024

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан прокомментировал завоевание титула на крупнейшем пригласительном турнире Masters-2024, который прошёл в Лондоне (Великобритания). В финале соревнований он со счётом 10:7 обыграл 10-й номер мирового рейтинга Али Картера.

«Я не знаю, как мне удалось выиграть этот турнир. Я старался играть немного свободнее и в финале просто подумал, что должен попытаться держать Али в напряжении. Если он собирался выиграть турнир, ему пришлось бы соскребать меня со стола. Я просто хотел посмотреть, получится ли у него это в конце. Это было то, о чём я думал, выходя на вечернюю сессию, сможет ли он переступить черту?

Али сыграл вечером не очень хорошо. Днём он играл лучше, но вечером он несколько раз позволил мне «сорваться с крючка». Он был агрессивен днём, но вечером он не смог сыграть несколько шаров, которые, как я думал, он должен был сыграть. Это дало мне небольшую передышку, и я сделал всё, что мог, попытался извлечь максимум пользы и посмотреть, что из этого выйдет.

Теперь я собираюсь отдохнуть два месяца. Я сыграю на World Grand Prix, потому что я заслужил возможность попасть на этот турнир, но потом пропущу все остальные турниры. Я чувствую, что хочу перерыва», — сказал О'Салливан после финала.