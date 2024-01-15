Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь одержал первую победу после своего возвращения

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, действующий чемпион мира, одержал первую победу после своего возвращения на соревнования. Это произошло в 3-м туре шахматного турнира Tata Steel Chess — 2024, в котором спортсмен встречался с индийским шахматистом Гукешем Доммараджу.

Отметим, что Лижэнь играл чёрными фигурами. Индийский гроссмейстер признал своё поражение после 37 ходов.

Напомним, до этого турнира Дин Лижэнь не выступал на соревнованиях по классическим шахматам с 15 мая 2023 года, когда играл на этапе Grand Chess Tour — 2023 в Бухаресте (Румыния).

В рамках турнира Tata Steel Chess будет проведено 13 туров. Соревнования проходят в Нидерландах с 12 по 28 января.