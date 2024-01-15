Непомнящий второй раз подряд сыграл вничью на турнире Tata Steel Chess

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Сантошем Гуджрати Видитом в 3-м туре шахматного турнира Tata Steel Chess — 2024, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Партия между Непомнящим и Видитом, в которой россиянин играл чёрными фигурами, завершилась после 55-го хода.

Напомним, после трёх туров из 14 на счету Непомнящего два балла — одна победа и две ничьих. В 4-м туре россиянин встретится во вторник с представителем Германии Александром Донченко. Турнир завершится 28 января.