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Непомнящий второй раз подряд сыграл вничью на турнире Tata Steel Chess

Непомнящий второй раз подряд сыграл вничью на турнире Tata Steel Chess
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Сантошем Гуджрати Видитом в 3-м туре шахматного турнира Tata Steel Chess — 2024, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Партия между Непомнящим и Видитом, в которой россиянин играл чёрными фигурами, завершилась после 55-го хода.

Напомним, после трёх туров из 14 на счету Непомнящего два балла — одна победа и две ничьих. В 4-м туре россиянин встретится во вторник с представителем Германии Александром Донченко. Турнир завершится 28 января.

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