Трёхкратный призёр Олимпиады по тяжёлой атлетике Румбевас умерла в возрасте 43 лет

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по тяжёлой атлетике Раема Лиса Румбевас скончалась в возрасте 43 лет, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Индонезии.

Отмечается, что экс-спортсменка умерла в воскресенье, 14 января, в больнице города Джаяпура. Причины смерти не называются.

Румбевас завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх в 2000 году в Сиднее (в весовой категории до 48 кг) и в 2004 году в Афинах (до 53 кг), также спортсменка выиграла бронзу на Играх 2008 года в Пекине (до 53 кг). В 2006 году спортсменка стала серебряным призёром чемпионата мира в той же весовой категории. Кроме того, в 2002 году на Азиатских играх в Пусане индонезийка выиграла бронзовую медаль (до 48 кг).