Председатель ФГР: ведущие гандболисты России хотят поиграть в Лиге чемпионов

Председатель Высшего Совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв назвал причину, по которой российские гандболисты желают играть за рубежом.

«К сожалению, позитивных новостей в плане предстоящего участия на Олимпиаде у нас нет. Это, признаюсь, демотивирует игроков. У меня серьёзные разговоры с командами и руководством клубов. Не скрою, многие ведущие игроки хотят поехать даже не за большие зарплаты, а поиграть в Лиге чемпионов. В предыдущем году мне удавалось убедить игроков московских клубов, что не стоит уезжать, что шансы на Олимпиаду остаются, когда их не осталось. Но мотивации, скажем так, остается всё меньше. Хотя они любят Россию, свои клубы, они преданы. Но можно понять спортсменов, их век короток, они хотят показать, что они лучшие в мире. И вот этот отъезд неизбежен», — сказал Шишкарёв в интервью «Матч ТВ».

Напомним, мужская сборная России под руководством Петковича заняла третье место на Кубке дружбы, который закончился в Москве вчера, 7 января. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до ОИ‑2024 в нейтральном статусе в качестве индивидуальных атлетов

.