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Вице-премьер Чернышенко заявил, что Россия разрабатывает новые спортивные форматы

Вице-премьер Чернышенко заявил, что Россия разрабатывает новые спортивные форматы
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в России могут появиться независимые от международных функционеров форматы соревнований. Власти, по поручению президента, уже занимаются разработкой подобных мероприятий.

«Пока по поручению президента мы разрабатываем новые форматы, которые не зависят от желания спортивных международных функционеров», — сказал Чернышенко во время общения с прессой.

Ранее, президент РФ Владимир Путин заявлял, что РФ ожидает активное участие стран СНГ в предстоящих Играх будущего и Играх дружбы. Первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Первый розыгрыш турнира Игры будущего, который объединит соревнования в цифровом и физическом измерениях, состоится в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

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