Гальперин патриотично отреагировал на предложение возглавить сборную РФ по прыжкам в воду

Кандидат на должность главного тренера сборной России по прыжкам в воду Глеб Гальперин прокомментировал своё возможное назначение на данный пост. Двукратный чемпион мира заявил, что работа в национальной сборной является для него большой честью.

«Для меня такое предложение стать главным тренером сборной России большая честь. У наших прыжков огромная история. И нам есть чем гордиться», — приводит слова Гальперина «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 16 января Светлана Моисеева покинула пост главного тренера национальной команды по прыжкам в воду. Она возглавляла сборную России с октября 2016 года. Моисеева продолжит работу в должности вице-президента и члена президиума Российской федерации прыжков в воду (РФПВ).