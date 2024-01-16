Действующий чемпион мира Дин Лижэнь уступил Прагнанандхе в 4-м туре Tata Steel Chess

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, действующий чемпион мира, играя белыми фигурами, уступил 18-летнему индийскому шахматисту Рамешбабу Прагнанандхе. Это произошло в 4-м туре турнира Tata Steel Chess — 2024, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Чемпион мира признал своё поражение после 62 ходов.

Эта победа позволила индийскому гроссмейстеру попасть в символический клуб Михаила Чигорина. В него попадают шахматисты, которые выиграли хотя бы одну партию с классическим контролем времени у текущего чемпиона мира.