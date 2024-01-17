Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу 16 января, турнирная таблица

Вчера, 16 января, шестью матчами группового этапа продолжился мужской чемпионат Европы – 2024 по гандболу, который проходит в шести городах Германии. Соревнования продлятся до 28 января.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Гандбол. Чемпионат Европы — 2024. Мужчины. Результаты матчей 14 января. Турнирное положение

Группа «А»

Франция — Германия — 33:30 (17:15)

Северная Македония — Швейцария — 29:27 (13:9)

Турнирное положение (после трёх туров). 1.Франция — 6 очков. 2.Германия — 4. 3.Северная Македония — 2. 4.Швейцария — 1.

Группа «В»

Испания — Австрия — 33:33 (15:17)

Хорватия — Румыния — 31:25 (16:12)

Турнирное положение (после трёх туров). 1.Хорватия — 5 очков. 2.Австрия — 4. 3.Испания — 3. 4.Румыния — 0.

Группа «С»

Исландия — Венгрия — 25:33 (13:15)

Сербия — Черногория — 29:30 (14:15)

Турнирное положение (после трёх туров). 1.Венгрия — 6 очков. 2.Исландия — 3. 3.Черногория — 2. 4.Сербия — 1.

В групповом раунде 12 команд сыграют в двух группах по шесть команд в каждой. Две лучшие сборные из каждой группы пройдут в полуфиналы. Они состоятся 26 января. Финал и матч за третье место – 28 января.