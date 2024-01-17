Карпов: Непомнящему по силам выиграть турнир претендентов третий раз подряд

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о шансах российского гроссмейстера Яна Непомнящего на победу в турнире претендентов. Россиянин два раза подряд выиграл этот турнир — это произошло в 2020 и 2022 годах.

«Непомнящему по силам выиграть турнир претендентов и в третий раз подряд. У него всё для этого есть. Дай бог ему удачи и сил. Всё реально», — приводит слова Карпова ТАСС.

Напомним, турнир претендентов состоится в апреле текущего года в Торонто (Канада). Победитель соревнований получить возможность сыграть за титул чемпиона мира по шахматам с действующим победителем китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. Ранее первый номер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен отказался участвовать в турнире претендентов.