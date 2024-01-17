Удовеня: восстановился, чувствую себя хорошо и готов биться за «Виктор»

Российский гандболист полусредний Матвей Удовеня перешёл в «Виктор» (Ставрополь) из минского СКА. Этот случай стал самым громким трансфером в гандболе. Спортсмен рассказал, почему не был в заявке на Кубок Дружбы и о первых впечатлениях от игр за российский клуб.

«Больше месяца восстанавливался после травмы плеча. Но сейчас уже восстановился, чувствую себя хорошо и готов биться за ставропольскую команду!

Понятно, о какой-то особой сыгранности с ребятами сейчас говорить сложно. Но, думаю, через пару недель, максимум месяц, наше взаимопонимание сильно улучшится. И буду на площадке полностью в своей тарелке», — приводит слова Удовени «Быстрый центр».

Напомним, сейчас команда «Виктор» находится на пятом месте мужской Суперлиги. За 14 игр они набрали 17 очков.