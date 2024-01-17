Сальников объяснил решение российских пловцов отказаться от регистрации на ЧМ-2024

Четырёхкратный олимпийский чемпион, а ныне президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников объяснил решение российских пловцов и прыгунов в воду не подавать заявку на участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре.

Отметим, что важность этого ЧМ заключается в том, что он будет последним стартом, по итогам которого можно квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже. ЧМ-2024 пройдёт со 2 по 18 февраля.

«Решение по участию в международных стартах было принято ещё в октябре и связано с теми условиями, которые были выдвинуты для выступления на них. Поэтому президиум федерации поддержал инициативу комиссии спортсменов ОКР о том, что эти требования являются неприемлемыми.

Внутри страны спортсменов сборной можно ожидать на всех турнирах, также в этом году пройдут Игры БРИКС и Игры дружбы, международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова». Поэтому если появятся и другие варианты, которые будут соответствовать принципам равноправия и недискриминации, то возможно и это», — приводит слова Сальникова RT.