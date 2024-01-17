Прагнанандха — о победе над Лижэнем: это особенный момент, чемпиона мира обыграть непросто

18-летний индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха прокомментировал победу над действующим чемпионом мира Дин Лижэнем.

«Каждая победа над столь сильным игроком — всегда особенный момент, ведь не так просто обыграть чемпиона мира. Без всяких сомнений, после первой победы над чемпионом мира с классическим контролем ощущаю себя прекрасно.

Я думаю, что играю хорошо, но так было и в прошлом году. Был момент, когда я играл очень хорошо, а потом уровень моей игры сильно упал, поэтому очень важно сохранить энергию до конца турнира», — сказал индийский шахматист.

Напомним, в 4-м туре турнира Tata Steel Chess — 2024, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), Рамешбабу Прагнанандха, играя чёрными фигурами, обыграл Лижэня.