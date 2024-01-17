Ронни О'Салливан — на критику со стороны Картера: он просто роет себе могилу

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан резко отреагировал на выпад в свой адрес со стороны Али Картера, который назвал «отвратительным» поведение «Ракеты» в финале Masters-2024.

«Ему нужно разобраться со своей чёртовой жизнью. Я больше не собираюсь обходить это стороной, ходить на цыпочках вокруг кого-то вроде него. Он просто кошмар. Играть в снукер против такого человека – кошмарно. Он нехороший человек. Он создаёт неприятную атмосферу за столом. Я сказал своё слово, мне плевать. Я уже сказал. Вы знаете, какой он, все знают, какой он.

У него проблемы. Чёрт возьми, почему у него проблемы со мной? У меня этого нет. Мне плевать, будь мужиком. Мне плевать на то, что думают обо мне такие снукеристы. Чем больше он это делает, тем сильнее я, чёрт возьми, наказываю его каждый раз. Он просто роет себе могилу. Мне плевать. Вот и всё, я сказал своё слово», — приводит слова О'Салливана Daily Mail.

Стоит отметить, что О'Салливан оказывал поддержку Картеру на старте его карьеры.