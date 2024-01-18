Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу 17 января, турнирная таблица

Вчера, 17 января, состоялись первые три матча основного группового этапа в рамках мужского чемпионата Европы – 2024 по гандболу, который проходит в шести городах Германии. Соревнования продлятся до 28 января.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Гандбол. Чемпионат Европы — 2024. Мужчины. Результаты матчей 17 января. Турнирное положение

Группа 2

Словения — Швеция — 22:28 (7:11) (Влах — 7, Доленец — 4; Пеллас — 8, Карлссон — 6)

Дания — Нидерланды — 39:27 (18:17) (Гидсель — 9, Лауге Шмидт, Хансен, Пютлик — по 5; тен Велде — 8, Верстейнен — 5)

Норвегия — Португалия — 32:37 (15:18) (Блонц — 7, Бьорнсен — 6; Портела — 8, М. Кошта — 7)

Турнирное положение после 2 туров. 1. Дания — 4 очка. 2. Швеция — 4. 3. Словения — 2. 4. Португалия — 2. 5. Нидерланды — 0. 6. Норвегия — 0.

Напомним, в основном групповом раунде 12 команд сыграют в двух группах по шесть команд в каждой. Две лучшие сборные из каждой группы пройдут в полуфиналы. Они состоятся 26 января. Финал и матч за третье место – 28 января.