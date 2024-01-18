Фото: эмоциональная реакция Ронни О'Салливана на критику его поведения от Али Картера

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан эмоционально отреагировал на жёсткую критику в свой адрес со стороны финалиста двух ЧМ Али Картера.

Напомним, О'Салливан обыграл Картера со счётом 10:7 в финале крупнейшего пригласительного турнира Masters-2024, который прошёл в Лондоне (Великобритания). После встречи Картер назвал поведение Ронни «отвратительным»: «В финале произошло несколько вещей, которые остались незамеченными. И это, откровенно говоря, отвратительно. Никто не хочет говорить, не так ли? Слюни по всему полу и всё такое… Возмутительное поведение со стороны профессионала высшего уровня».

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Радостный после победы Ронни, узнав о заявлении Картера, адресовал ему средний палец и заявил, что Али такими словами «сам роет себе могилу».