Непомнящий оценил свои шансы на победу в турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о турнире претендентов, который пройдёт в Торонто (Канада) со 2 по 25 апреля 2024 года.

«Сейчас у меня в приоритете не интересная игра, а результативная. Меня до сих пор немного сбивает с толку решение Магнуса. Наверное, Ниджат Аббасов сильный игрок, топ-4 с Кубка мира, но рассматривать его как замену Магнусу… У него рейтинг намного ниже, чем мы привыкли. Да, был Алексеенко, который получил уайлд-кард от ФИДЕ, но у Кирилла тогда был рейтинг в районе 2700, а у Аббасова сейчас рейтинг около 2650. Может быть, он сыграет, как в Баку, а может, для него всё сложнее будет. Три игрока из Индии. Вообще много новых имён. Всё это очень интересно, но только в том случае, если ты сам хорошо сыграешь.

Оценить свои шансы? Я не вижу какой-то корреляции между тем, что я уже выигрывал, и моим следующим результатом. Не думаю, что мои шансы ниже, чем раньше, но и назвать их совсем высокими не могу. Через несколько месяцев всё сами увидим.

Кто фаворит? Как обычно бывает – кто выше по рейтингу, тот и фаворит. Фабиано Каруана блестяще провёл год, и он очень хорош. Фаби невероятно трудолюбив, и не только за шахматной доской. Всем известно, как он хорош в счёте вариантов. Возможно, это его основное преимущество, но он стал заметно лучше играть и при более коротких контролях времени. Это доказывает, что интуиция у него тоже отлично развита.

Если говорить о Хикару Накамуре, я думал, что его лучшие времена позади, он сосредоточился на другом. Но он сломал все мои представления о шахматных стримерах. Я бы оценил его между номером два и номером три в мире. Хикару хороший позиционный игрок, и с интуицией у него тоже полный порядок. Ещё он в защите силён, не сдаётся ни в каких позициях, да и дебюты у него всегда уверенные, их сложно пробить. Что до меня, то у меня нет сильных сторон, но иногда неплохо играю (смеётся). Я стараюсь адаптироваться, подстраиваться под соперников. В моём стиле игры хватает всего понемногу», — сказал Непомнящий в подкасте «Книжный чел».

Напомним, в список участников турнира претендентов вошли Ян Непомнящий (Россия), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Хикару Накамура (США), Гукеш Доммараджу (Индия) и Алиреза Фируджа (Франция). Карлсена же заменит 28-летний азербайджанец Ниджат Абасов, который стал четвёртым на Кубке мира.