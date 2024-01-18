Непомнящий — о подготовке к матчам: некоторые работают по восемь часов в день, я не такой

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о том, как готовится к матчам.

«Мне иногда попадаются интервью, где некоторые шахматисты рассказывают, что работают по восемь часов в день. Я не отрицаю, что так и есть, но лично для себя я такое и представить не могу. Когда я на тренировочных сборах и во время турниров, то много работаю, а когда дома – всё иначе. Во время турниров, помимо собственно партии, ты ещё три-четыре часа в день занимаешься. Сначала тебе нужно проанализировать партию, хотя это не всегда обязательно, а потом нужно готовиться к следующей партии. Но работать по восемь часов в день дома – нереалистично.

Как распределяется время подготовки? Конкретно сейчас много занимаюсь дебютами, много времени приходится тратить на заучивание. Но, помимо заучивания, нужно понимать, что ты делаешь. Если каждый день по пять часов сидеть над одними линиями, это прямой путь к выгоранию. Нужно заниматься материалом и искать новые идеи, чтобы сбить противника с толку, удивить его, ошеломить. Когда приближается время турнира, ты так или иначе переключаешься на тактику, много задач решаешь, играешь в блиц и рапид.

Физическая подготовка? Пью каждый день, курю помногу (смеётся). Если серьёзно, я стараюсь ходить в зал и бассейн, провожу кардиотренировки. Не сказал бы, что соблюдаю диету, но стараюсь питаться по определённому расписанию. В последнее время изменил определённые привычки, но пока рано судить, идёт ли это всё на пользу.

Психологическая подготовка? Я работаю над этим. Иногда бывает сложно понять, в чём первопричина – в психологическом или физическом состоянии, например. Дело не в том, что я не верю в психологию, но люди склонны часто объяснять этим словом вещи, которые им сложно объяснить иначе. Это ярлык для всех труднообъяснимых вещей», — сказал Непомнящий в подкасте «Книжный чел».