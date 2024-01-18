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Непомнящий потерпел первое поражение в турнире Tata Steel Chess — 2024

Непомнящий потерпел первое поражение в турнире Tata Steel Chess — 2024
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел первое поражение в турнире Tata Steel Chess — 2024, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Беспроигрышная серия прервалась в 5-м туре. Представителю России противостоял Гукеш Доммараджу из Индии, который играл белыми фигурами. Партия завершилась на 49 ходу.

Всего в рамках Tata Steel Chess будет сыграно 13 туров. Финальный день соревнований — воскресенье, 28 января.

Напомним, в список участников турнира претендентов вошли Ян Непомнящий (Россия), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Хикару Накамура (США), Гукеш Доммараджу (Индия) и Алиреза Фируджа (Франция). Карлсена же заменит 28-летний азербайджанец Ниджат Абасов, который стал четвёртым на Кубке мира.

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