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Винер высказалась о слухах про домогательство тренера к гимнастке Анастасии Назаренко

Винер высказалась о слухах про домогательство тренера к гимнастке Анастасии Назаренко
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о слухах про домогательство тренеров по художественной гимнастике к несовершеннолетним спортсменкам. Она заявила, что не слышала о случаях домогательства к юным спортсменкам со стороны тренеров мужского пола.

«Я не слышала о подобном. У нас такого никогда не было. Мужчины хореографы были, но все были очень воспитанными, интеллигентными», — сказала Винер в интервью «Матч ТВ».

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасия Назаренко заявила, что подвергалась домогательствам со стороны тренера‑мужчины. По словам Назаренко, инцидент произошёл юном возрасте спортсменки.

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