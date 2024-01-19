Гандболисты ЦСКА обыграли «Динамо-Сунгуль» в матче Суперлиги

Вчера, 18 января, в матче чемпионата России среди мужчин гандболисты московского ЦСКА уверенно переиграли «Динамо-Сунгуль» из Снежинска. Встреча завершилась со счётом 30:24 в пользу московской команды.

Самыми результативными играми матча стали гандболисты ЦСКА и сборной России Сергей Иванов, Александр Гребёнкин и Дмитрий Ионов. У каждого в активе по пять результативных баллов. У гостей четыре очка набрал Павел Демаков.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 18 января

«Динамо-Сунгуль» — ЦСКА — 24:30 (12:16) (Демаков — 4; Гребёнкин, С.Иванов, Ионов — по 5).