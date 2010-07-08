Кузюткин: не надо преувеличивать значение победы над белорусками

Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин оценил значимость победы своих подопечных над командой Белоруссии (3:0) в первом туре группового этапа Кубка Бориса Ельцина в Екатеринбурге, отметив, что главная задача сборной России — это подготовка к серьёзным матчам.

«Мне не хотелось бы преувеличивать значение этой победы. Да, результат здесь был известен заранее. Надо отдать должное спортсменкам из Белоруссии: они не опустили руки и боролись до конца. Что же касается российской сборной, то я на этом турнире отказался от экспериментов с составом.

Наша задача — подготовиться к серьёзным матчам», — приводит слова наставника пресс-служба турнира.