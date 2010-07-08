Кузюткин: не надо преувеличивать значение победы над белорусками
Поделиться
Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин оценил значимость победы своих подопечных над командой Белоруссии (3:0) в первом туре группового этапа Кубка Бориса Ельцина в Екатеринбурге, отметив, что главная задача сборной России — это подготовка к серьёзным матчам.
«Мне не хотелось бы преувеличивать значение этой победы. Да, результат здесь был известен заранее. Надо отдать должное спортсменкам из Белоруссии: они не опустили руки и боролись до конца. Что же касается российской сборной, то я на этом турнире отказался от экспериментов с составом.
Наша задача — подготовиться к серьёзным матчам», — приводит слова наставника пресс-служба турнира.
Комментарии
- 16 августа 2026
-
13:39
-
13:35
-
13:32
-
13:31
-
13:29
-
13:29
-
13:23
-
13:23
-
13:06
-
13:00
-
12:58
-
12:44
-
12:32
-
12:24
-
12:12
-
11:55
-
11:48
-
11:40
-
11:29
-
11:02
-
10:34
-
10:30
-
10:23
-
09:30
-
09:30
-
00:58
-
00:55
-
00:48
-
00:22
-
00:15
-
00:10
- 15 августа 2026
-
23:56
-
23:51
-
23:23
-
23:16