Непомнящий сыграл вничью с Магсудлу в седьмом туре Tata Steel Chess — 2024

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вновь сыграл вничью в партии на турнире Tata Steel Chess, проходящем в Нидерландах. Спортсмен не смог победить иранского шахматиста Пархама Магсудлу в седьмом туре соревнований. Партия, в которой россиянин играл чёрными фигурами, завершилась на 56-м ходу.

В воскресенье, 21 января, Непомнящий проведёт встречу с узбекистанцем Нодирбеком Абдусатторовым в рамках восьмого тура соревнований. Отметим, что представитель Узбекистана является текущим лидером турнира, имея в активе 4,5 очка после пяти ничьих и двух побед.

У россиянина же сейчас 3,5 очка — он пять раз сыграл вничью, один раз проиграл и один — победил. Сейчас Непомнящий идёт на восьмом месте, столько же очков, как у россиянина, у чемпиона мира китайца Дин Лижэня, ещё одного китайского гроссмейстера Вэй И и нидерландца Макса Вармердама.