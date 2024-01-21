Ян Непомнящий обыграл Нодирбека Абдусатторова в восьмом туре Tata Steel Chess

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал вторую победу в рамках турнира Tata Steel Chess, проходящего в Нидерландах. Сегодня, 21 января, спортсмен в восьмом туре соревнований обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова. Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 65-м ходу.

Отметим, что до этой встречи Абдусатторов был лидером соревнований. После партии Непомнящий набрал столько же очков, сколько у соперника, — 4,5 — и поднялся на шестую позицию. Столько же очков также у Рамешбабу Прагнанандха и Видита Сантош Гуджрати из Индии.

Завтра, 22 января, у спортсменов будет день отдыха. Во вторник, 23 января, Непомнящий сыграет с китайским гроссмейстером Вэй И.