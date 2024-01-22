Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу 21 января, турнирная таблица

Вчера, 21 января, состоялись три матча основного группового этапа в рамках мужского чемпионата Европы – 2024 по гандболу, который проходит в шести городах Германии. Соревнования продлятся до 28 января.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.
Группа 2
Норвегия — Дания — 23:29 (11:18)
Швеция — Португалия — 40:33 (19:15)
Словения — Нидерланды — 37:34 (19:13)
Турнирное положение (после четырёх туров):
1. Дания — 8 очков
2. Швеция — 6
3. Португалия — 4
4. Словения — 4
5. Норвегия — 2
6. Нидерланды — 0
Напомним, в основном групповом раунде 12 команд сыграют в двух группах по шесть команд в каждой. Две лучшие сборные из каждой группы пройдут в полуфиналы, которые состоятся 26 января. Финал и матч за третье место пройдут 28 января.