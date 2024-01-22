Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу 21 января, турнирная таблица

Вчера, 21 января, состоялись три матча основного группового этапа в рамках мужского чемпионата Европы – 2024 по гандболу, который проходит в шести городах Германии. Соревнования продлятся до 28 января.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Группа 2

Норвегия — Дания — 23:29 (11:18)

Швеция — Португалия — 40:33 (19:15)

Словения — Нидерланды — 37:34 (19:13)

Турнирное положение (после четырёх туров):

1. Дания — 8 очков

2. Швеция — 6

3. Португалия — 4

4. Словения — 4

5. Норвегия — 2

6. Нидерланды — 0

Напомним, в основном групповом раунде 12 команд сыграют в двух группах по шесть команд в каждой. Две лучшие сборные из каждой группы пройдут в полуфиналы, которые состоятся 26 января. Финал и матч за третье место пройдут 28 января.