«Не верилось, что могу проиграть». Есипенко — о судьбоносной партии с Гири на Grand Swiss

Российский шахматист Андрей Есипенко рассказал о партии против нидерландского шахматиста Аниша Гири.

В ноябре 2023 года Есипенко в последнем туре Grand Swiss 2023 проиграл Гири и упустил путёвку в шахматный Турнир претендентов – 2024.

«Ответственность давила. Она не могла не давить, когда ты понимаешь, что осталась одна партия и если ты её не проиграешь, то с 90% вероятностью будешь играть в турнире претендентов. Если бы я сыграл вничью, то было маловероятно, что я не выйду. После 10 туров у меня всё так хорошо складывалось, что перед последней партией мне не особо верилось, что я могу проиграть, появилась вера в себя.

У меня была только одна худшая позиция за весь турнир, возможно, даже проигранная. Это было против Арджуна Эригайси, молодого талантливого индийского шахматиста. Мы долго играли, кажется, на протяжении семи часов. Мы закончили последними в зале, и я защитил эту позицию, был совсем без сил – всё отдал. Это была единственная позиция, где я был хуже, – в остальных я везде давил. У меня была вера в то, что я могу не проиграть, если с дебюта всё будет в порядке, потому что Аниш – сильный дебютчик. Я думал, что если выйду из дебюта, то всё будет в порядке, но как раз из дебюта мне и не удалось выйти так, как я хотел», — рассказал Есипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.