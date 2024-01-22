«У меня силы закончились». Есипенко объяснил, почему не смог выйти в турнир претендентов

Российский шахматист Андрей Есипенко высказался о невыходе на Турнир претендентов – 2024.

В ноябре 2023 года Есипенко в последнем туре Grand Swiss 2023 проиграл Гири и упустил путёвку в шахматный турнир.

«Конечно, хотелось не смазать концовку. Когда ты пять-шесть туров идёшь в лидерах, а потом отлетаешь, то уже не можешь вернуться. Но мне как-то удавалось справляться, по крайней мере, пока силы были. Перед партией с Анишем Гири у меня силы закончились – и моральные, и физические – я долго не играл именно с такими сильными людьми. В этом году я играл с шахматистами уровня 2600 и ниже, потому что приглашений сейчас на сильные турниры нет. Поэтому Grand Swiss была одной из немногих возможностей сыграть с топовыми шахматистами.

Я примерно с пятого тура начал играть с соперниками уровнем выше. В итоге мне не хватило сил к последнему туру. Я тратил очень много энергии, выложился в этом турнире больше, чем во всех остальных. Отдал все силы. Но немного не хватило», — рассказал Есипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.